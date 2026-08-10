El País

¿Hay costarricenses afectados por el sismo de 7,4 en Colombia? Esto dice el Consulado

Cerca de 100 costarricenses registrados ante el Consulado de Costa Rica en Colombia residen en las zonas con mayores afectaciones

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia.
Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia. (JOHN BONILLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGColombiaterremoto
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.