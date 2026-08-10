¿Hay costarricenses afectados por el sismo de 7,4 en Colombia? Esto dice el Consulado

Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia.

El Consulado General de Costa Rica en Colombia informó que hasta el momento no registra personas costarricenses afectadas ni solicitudes de asistencia consular tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes 10 de agosto.

El movimiento afectó particularmente los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, así como las ciudades de Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, según informó el Consulado.

De acuerdo con el padrón consular, aproximadamente 2.000 costarricenses están registrados en Colombia. De ellos, alrededor de 100 residen en las zonas que presentan mayores afectaciones.

El registro consular contabiliza 48 personas en Valle del Cauca, de las cuales 31 viven en Cali. Además, registra seis en Quindío, todas residentes en Armenia; cuatro en Risaralda, una de ellas en Pereira; cuatro en Caldas, todas en Manizales, y una en Cauca, residente en Popayán.

Vea las declaraciones

El Consulado indicó que se mantiene atento a la evolución de la situación y difundió mediante sus redes sociales los contactos habilitados para atender emergencias.

Las personas costarricenses que requieran asistencia u orientación consular como consecuencia del sismo pueden comunicarse al correo electrónico concr-co@rree.go.co o al número de emergencia +57 313 841 3850.

El movimiento fue percibido además en Ecuador y Panamá.

El Consulado recomendó a los costarricenses ubicados en las zonas afectadas mantenerse informados mediante los canales oficiales de las autoridades locales y seguir sus indicaciones.

En caso de una situación de emergencia o peligro, las personas pueden comunicarse al número de emergencias 123.

El Consulado General de Costa Rica en Colombia indicó que continuará con el seguimiento de la situación y divulgará información mediante sus canales oficiales.