Estudiantes recibieron a la decana de Derecho de la UCR con consignas y rechazo durante asamblea de facultad

Decana había intentado bloquear la convocatoria de una asamblea, sin embargo, la Oficina Jurídica de la UCR determinó que la decisión ‘excedió sus atribuciones’

Por Sebastián Sánchez
Estudiantes de Derecho de la UCR se manifestaron en contra de la decana, Marcela Moreno.
Estudiantes de Derecho de la UCR se manifestaron en contra de la decana, Marcela Moreno (en el centro con libro rojo). (Cortes/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

