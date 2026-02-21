Estudiantes recibieron a la decana de Derecho de la UCR con consignas y rechazo durante asamblea de facultad

Estudiantes de Derecho de la UCR se manifestaron en contra de la decana, Marcela Moreno (en el centro con libro rojo).

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron una manifestación en contra de la decana, Marcela Moreno, en una asamblea de facultad que, según la representación estudiantil, estuvo marcada por respuestas evasivas y falta de explicaciones sobre temas clave para la carrera.

En la sesión de este jueves 19 de febrero, se discutirían temas como la acreditación internacional de la carrera, el futuro de consultorios jurídicos, la variación del plan de estudios y la reducción del interinazgo, entre otros temas, según publicó la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la UCR.

La vicepresidenta de la AED, Nadia Sarkis, explicó a La Nación que una parte de la representación estudiantil estaba afuera de la cita con la manifestación, mientras otra estaba dentro.

Según Sarkis, varios profesores abandonaron la asamblea ante la forma en que se condujo la discusión. “La decana fue sumamente evasiva en entrar en detalles y responder preguntas y dar explicaciones”, afirmó.

Estudiantes de Derecho reclamaron falta de respuestas por parte de la decana. (Cortesía/Cortesía)

Añadió que el principal tema abordado fue la acreditación internacional de la carrera, pero sin respuestas claras.

“Lo que dijo fue que, por recomendaciones de otro órgano asesor, no podía referirse más al tema, porque estaba haciéndose una investigación al respecto”, aseguró la estudiante.

Manifestación en la Facultad de Derecho de la UCR. Dos estudiantes muestran una pancarta con señalamientos contra la decana, Marcela Moreno. (Cortes/Cortesía)

Según explicó, esta situación generó malestar en alguna parte del profesorado. “Les pareció una falta de respeto estar en ese espacio y que realmente solo fueran respuestas evasivas, sin realmente entrar en el fondo de los temas”, relató Sarkis.

Pese a ser el tema que más interesaba al estudiantado, fue sobre el final de la asamblea que se abordó la práctica dirigida (cursos finales necesarios para graduarse), según Sarkis.

La asamblea no concluyó y continuará el próximo jueves 26 de febrero, detalló la estudiante.

La decana de la Facultad de Derecho Marcela Moreno, fue reelecta en agosto del 2025. (Facultad de Derecho/Tomada de la Facultad de Derecho)

La Nación intentó contactar a la decana por vía telefónica, mensajes de texto y a su correo electrónico; además, se envió copia de los mensajes a la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Al momento de publicación, no se obtuvo respuesta.

El 4 de diciembre, este medio informó de que estudiantes de Derecho denunciaron que Moreno mantenía bloqueada la convocatoria a una asamblea de facultad, pese a existir solicitudes formales con respaldo de estudiantes y docentes.

La Oficina Jurídica de la UCR declaró nula esa suspensión al señalar que la Asamblea es el órgano superior de la Facultad. Tras ese criterio y lo publicado por La Nación, la decana convocó a la asamblea el 18 de diciembre, cuya continuación se realizó este jueves 19 de febrero.

´Falta de diálogo’

Estas son algunas de las consignas de los estudiantes de Derecho de la UCR contra su decana. (Cortesía/Cortesía)

Tras la manifestación y la asamblea, la decanatura solicitó una mesa de trabajo con estudiantes.

Dicha reunión se realizó este viernes a las 11 a. m. y, según David Fernández, coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos de la AED, se alcanzaron varios acuerdos. El principal fue habilitar la matrícula por resolución para los casos afectados. “Ese fue el acuerdo para nosotros el más importante”, afirmó el estudiante, quien estuvo en esa reunión.

“Hoy emitió una resolución donde no incluye todos los acuerdos que se tomaron, a pesar de que se redactaron ahí, se leyeron en ese espacio y se dijo que se iban a incluir expresamente en la resolución”, aseguró.

Sarkis detalló que los acuerdos fueron redactados por los estudiantes, leídos en voz alta y aceptados por la decana. “Ella los leyó en voz alta y le preguntaron: ‘¿están de acuerdo?, ¿van a incluirlos así tal cual?’ y ella dijo: ‘Sí, correcto’”.

Además, cuestionó la forma en que la decanatura comunicó el resultado de la reunión. “No están incluyendo varios de los acuerdos que ellos dijeron aceptar para nosotros, solo están incluyendo uno que otro, y los que ellos sí propusieron”, afirmó.

Este viernes, la Facultad de Derecho de la UCR publicó en sus redes sociales los acuerdos entre la representación estudiantil y las autoridades universitarias.

Publicación realizada por Facultad de Derecho de la UCR. (Facultad de Derecho de la UCR/Facultad de Derecho de la UCR)

“Ese post lo sacaron antes de sacar la resolución, sin nuestra autorización”, dijo Sarkis.

La representante estudiantil aseguró que esta situación no es aislada. “No es la primera vez que tenemos reuniones con ellos, que llegamos a acuerdos y que luego no se consignan de esa forma en los comunicados que emiten”, sostuvo, y afirmó que estas prácticas se repiten desde hace meses.

Finalmente, Sarkis rechazó que la decanatura supuestamente afirma que el estudiantado no está abierto al diálogo. “Cuando vamos a espacios de diálogo, llegamos a acuerdos y luego hace totalmente lo contrario o no presta atención a esos acuerdos”, concluyó.

La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes. Moreno fue reelegida como decana de Derecho en agosto pasado.