El País

Decana de Derecho excedió sus facultades al bloquear convocatoria de asamblea debidamente solicitada, determina Oficina Jurídica de la UCR

Estudiantes y profesores cumplieron con todos los requisitos para convocar la asamblea, pero la decana bloqueó la convocatoria

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La decana de la Facultad de Derecho Marcela Moreno, fue reelecta en agosto del 2025.
La decana de la Facultad de Derecho Marcela Moreno, fue reelecta en agosto del 2025. (Facultad de Derecho/Tomada de la Facultad de Derecho)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UCRFacultad de DerechoMarcela MorenoAsociación de EstudiantesFEUCR
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.