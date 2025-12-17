Decana de Derecho excedió sus facultades al bloquear convocatoria de asamblea debidamente solicitada, determina Oficina Jurídica de la UCR

La decana de la Facultad de Derecho Marcela Moreno, fue reelecta en agosto del 2025.

La Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR) determinó que la decana de la Facultad de Derecho, Marcela Moreno Buján, “excedió” sus atribuciones al suspender unilateralmente una convocatoria de la Asamblea de Facultad, pese a que esta había sido solicitada cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la normativa.

“No es posible, para quien ejerce el cargo de decano o decana de una Facultad, actuando de manera unilateral, dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea efectuada por el 20% de sus miembros (...) Por tratarse de un acto viciado de nulidad, la suspensión no procede”, dice el dictamen OJ-273-2025, del pasado 9 de diciembre.

El 4 de diciembre, La Nación informó que la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y representantes estudiantiles ante la Asamblea de Facultad denunciaron que la decana Moreno mantenía bloqueada la convocatoria a la asamblea, pese a que el grupo había presentado tres solicitudes formales respaldadas con firmas de estudiantes y docentes con derecho a voto.

Moreno había dictado una resolución donde suspendía la convocatoria, debido a una consulta que remitió a la Oficina Jurídica (OJ). Ahora, esa oficina determinó la nulidad de la decisión de la decana.

“Si bien es cierto, la persona que funge como decana ejerce las potestades de autoridad superior jerárquica de los funcionarios y funcionarias y sobre la población estudiantil, la Asamblea es el órgano superior de la Facultad, y del cual forma parte el decano o decana. En consecuencia, la voluntad del 20% de sus miembros no puede ser sustituida por la decisión unilateral de uno de ellos, haciendo nugatoria (inútil) la facultad que le asiste a sus miembros de convocar a las sesiones”, agrega el criterio de la OJ.

Tras la publicación de La Nación y el dictamen de la OJ, la decana de Derecho convocó a la asamblea para este jueves 18 de diciembre.

La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes. Moreno fue reelegida como decana de Derecho en agosto pasado.

La Nación intentó contactar a la decana por vía telefónica, mensajes de texto y a su correo electrónico, además se copió a la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Al momento de publicación, no se obtuvo respuesta.

Temas

Entre otros temas, los estudiantes pretenden abordar la falta de acreditación de la carrera de Derecho en la sede Rodrigo Facio, la situación del amplio interinazgo docente y falta de paridad de género, y el futuro de los consultorios jurídicos.

El órgano superior de la Facultad de Derecho de la UCR es la Asamblea de Facultad, según determinó la OJ. (Rafael Pacheco Granados)

Nicholas Von Morgenland, asambleísta estudiantil, al ser consultado sobre las razones detrás de la negativa, afirmó: “Si le soy franco, es porque no le conviene”.

Añadió que los temas incluidos en la agenda son precisamente los que han generado cuestionamientos a la gestión. “Son cosas que francamente no le convienen”, reiteró.

Por su parte, el estudiante Jonathan Alfaro calificó como “un caos” la Facultad.

Según Alfaro, después del proceso electoral “salieron a relucir una serie de irregularidades… que han ocurrido en la Facultad de Derecho”, entre ellas problemas académicos que afectan a decenas de estudiantes: “hay cientos de estudiantes que no han podido graduarse a pesar de que terminaron todos los cursos, ¿por qué? Porque no les aprobaron las tesis y nadie las lee. Es un caos”, dijo el estudiante.