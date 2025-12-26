El País

Decana de Derecho de la UCR excedió sus facultades al bloquear asamblea que buscaba discutir acreditación, interinazgo y paridad de género

Un criterio de la Oficina Jurídica de la UCR determinó que la decana ‘excedió’ sus atribuciones al bloquear asamblea

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes.
La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes. (Tomada de la UCR/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Facultad de DerechoUCRestudiantes
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.