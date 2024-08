Estudiante de la UCR recolectó dinero cantando en basílica de Los Ángeles para continuar con su carrera

Si usted fue una de las personas que visitó la basílica de Los Ángeles, en Cartago, este viernes 2 de agosto, quizás haya escuchado a un joven cantando en la entrada del templo. Se trata de Steven Ramírez, un estudiante de Enseñanza de la Música en la Universidad de Costa Rica (UCR), que echó mano de su talento para recolectar dinero que le permita continuar con sus estudios.

Ramírez, de 25 años y oriundo de Nochebuena de Turrialba, en Cartago, es el mayor de siete hijos, dos de ellos gemelos de 7 años.

El joven afirma ser consciente de las dificultades que enfrenta su familia para garantizar el bienestar de sus hermanos, por lo tanto, está más que dispuesto a trabajar para colaborar con sus gastos estudiantiles y personales. El 2 de agosto del 2023 llegó a la basílica de Los Ángeles para vender refrescos; no obstante, este año decidió apostar por su talento.

“Con lo que la gente me ayude estoy agradecido, espero recolectar unos ¢20 mil. Mi mamá tiene sus cosas y yo tengo otros hermanos, no me gusta pedirle ayuda a mis papás, prefiero conseguirme mis cosas yo solo”, explicó el estudiante.

Steven Ramírez, estudiante de Enseñanza de la Música en la UCR que recolectó dinero cantando en las inmediaciones de la basílica de Los Ángeles. (Gustavo Ortega)

Tránsito atendió accidente con un romero herido en Cartago

Entre otros acontecimientos ocurridos durante este 2 de agosto en las inmediaciones de Cartago, la Policía de Tránsito reportó que tendieron un choque entre dos motocicletas en el que también resultó herido uno de los romeros que caminaban con rumbo a la basílica de Los Ángeles.

“Todo ha transcurrido de manera normal, hubo dos situaciones muy puntuales, la primera la noche de ayer cuando un vehículo pesado lamentablemente atropelló a un habitual que falleció en el lugar. El día de hoy dos motocicletas colisionaron a la altura de Tres Ríos y por un efecto colateral resultó herida una persona que venía en romería”, explicó Tránsito.

Por su parte, el director regional de la Fuerza Pública de Cartago, Freddy Guillén, explicó que tuvieron una muy baja incidencia durante el operativo realizado con motivo del 1.° y 2 de agosto.

“Únicamente en Cartago hemos mantenido aprehendidas a dos personas por hurtos y decomisamos un arma a una persona que estuvo en los alrededores de la vía donde transitaban los peregrinos. También hubo decomisos de drogas, pero únicamente eso, ha sido una romería muy tranquila donde la Fuerza Pública se enfocó en garantizar la seguridad para los transeúntes”, declaró Guillén.