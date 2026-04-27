Estos dos días no habrá restricción vehicular en San José: tome nota de las fechas

San José no aplicará restricción vehicular el 1.º y 8 de mayo. Tránsito priorizará operativos por marchas, traspaso de poderes y turismo.

La restricción vehicular por número de placa no se aplicará en San José los viernes 1.º y 8 de mayo, debido a la celebración del Día Internacional del Trabajo y al asueto decretado por el Traspaso de Poderes. La medida regirá en toda la capital, dentro del perímetro de Circunvalación.

La decisión responde a la reducción en la circulación vehicular que se presenta en días sin actividad laboral en el sector público y educativo, lo que vuelve innecesaria la aplicación de esta restricción, según informó la Policía de Tránsito.

Durante esas fechas, los oficiales enfocarán sus labores en la regulación del tránsito en eventos masivos, como las marchas del 1.º de mayo en las cercanías de la Asamblea Legislativa y las actividades del 8 de mayo en el Estadio Nacional, sede del cambio de Gobierno.

Las autoridades también prevén un aumento en los desplazamientos hacia zonas turísticas, por lo que parte del personal se asignará a la vigilancia en carreteras nacionales, especialmente por tratarse de dos fines de semana largos consecutivos.

La Policía de Tránsito indicó que la medida se retomará el lunes 4 y el lunes 11 de mayo, cuando volverá a aplicarse la restricción habitual por placas, iniciando con los vehículos cuyo número final sea 1 o 2.