El País

Estos dos días no habrá restricción vehicular en San José: tome nota de las fechas

La medida se suspenderá en la capital durante dos fechas específicas de mayo por feriados nacionales y actividades oficiales

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Por Silvia Ureña Corrales
No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
San José no aplicará restricción vehicular el 1.º y 8 de mayo. Tránsito priorizará operativos por marchas, traspaso de poderes y turismo. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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