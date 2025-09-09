El País

Esto dice Didi sobre joven que murió mientras viajaba en vehículo de su plataforma

Didi dio a conocer las pólizas que cubren a pasajeros y conductores en caso de accidentes como el ocurrido en la Florencio del Castillo

Por Patricia Recio
La tarifa “Economy” se activa cuando la demanda se reduce, a diferencia de la tarifa dinámica. Foto: Cortesía Didi.
Didi asegura que los viajes están cubiertos con pólizas para pasajeros y conductores.







