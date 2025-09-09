Esto dice Didi sobre joven que murió mientras viajaba en vehículo de su plataforma

Didi asegura que los viajes están cubiertos con pólizas para pasajeros y conductores.

La empresa de servicios de transporte de plataforma Didi dio a conocer los protocolos y coberturas que se activaron tras el accidente que dejó como saldo una joven fallecida el viernes por la noche en la autopista Florencio del Castillo.

De acuerdo con la compañía, desde que se tuvo conocimiento del caso, un equipo de soporte en seguridad activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se puso a disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación, además de dar acompañamiento a la familia de la joven y del conductor.

LEA MÁS: ¿Protegen las plataformas de transporte a sus conductores? Esto responden Uber y DiDi

“Desde DiDi lamentamos profundamente el accidente ocurrido en Ochomogo, sobre la carretera Florencio del Castillo. Extendemos nuestra más sincera solidaridad y respeto a la familia de Jimena Sofía Campos Gómez, así como a todos sus seres queridos en este difícil momento”, añadieron en la respuesta enviada a este diario.

¿Qué seguros cubren este tipo de eventos?

La empresa indicó que los viajes que se realizan a través de la aplicación cuentan con pólizas de seguro que cubren pasajeros y conductores, las cuales incluyen:

● Cobertura para reembolso de gastos médicos en caso de lesiones derivadas de un accidente vial.

● Cobertura por fallecimiento.

● Cobertura de daños a terceros en las personas y sus bienes, derivados de un accidente vial durante una solicitud de viaje intermediada usando la aplicación.

Didi aclaró que estas pólizas forman parte de su esquema integral de soporte en seguridad y son complementarias al seguro obligatorio. Además estas primas son cubiertas por la aplicación.

Tragedia en carretera

El accidente en el que falleció la joven de 18 años cuando viajaba en un vehículo de Didi, ocurrió el viernes en horas de la noche.

LEA MÁS: Joven que falleció en choque de Ochomogo al parecer viajaba en un servicio de plataforma

Según la Policía de Tránsito, la joven solicitó el viaje de Cartago a Tres Ríos y cuando transitaban por la carretera Florencio del Castillo, el vehículo se salió de la vía, rebasó la barrera flex-beam y colisionó de forma lateral con un poste cerca del servicentro Cristo Rey.

La joven fallleció cuando viajaban en un Didi, producto de la colisión del vehículo con un poste en la ruta 2. (Keyna Calderón para La Nación/Keyna Calderón para La Nación)

El impacto principal se dio precisamente en el costado del asiento donde viajaba la pasajera.

Además se indicó que al realizar una prueba de alcohol en la sangre al conductor, esta dio como resultado un 0%.

Además de la víctima, en el servicio viajaban el conductor y otra mujer, ambos resultaron con heridas de gravedad pues quedaron prensados tras el impacto.