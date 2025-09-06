Sucesos

Mujer muere y sus acompañantes en estado crítico tras colisión de vehículo contra poste en Ochomogo

Un hombre y una mujer fueron liberados por la Cruz Roja tras quedar prensados

Por Fernanda Matarrita Chaves
Una persona falleció y dos resultaron prensadas luego de que un vehículo se saliera de la vía y chocara contra un árbol en Ochomogo, Cartago.
Una persona falleció y dos resultaron prensadas luego de que un vehículo se saliera de la vía y chocara contra un árbol en Ochomogo, Cartago. (Keyna Calderón para LN/Keyna Calderón)







