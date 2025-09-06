Mujer muere y sus acompañantes en estado crítico tras colisión de vehículo contra poste en Ochomogo

Una persona falleció y dos resultaron prensadas luego de que un vehículo se saliera de la vía y chocara contra un árbol en Ochomogo, Cartago.

Una mujer, de unos 30 años, falleció luego de que el automotor en el que viajaba colisionara contra un poste en Ochomogo, Cartago, en dirección hacia San José.

Asimismo, un hombre y una mujer, que fueron liberados por la Cruz Roja tras quedar prensados, fueron trasladados en estado crítico al hospital Max Peralta. El accidente ocurrió cerca de la estación de servicio Cristo Rey a las 6:38 p. m. de este 5 de setiembre.

Preliminarmente, se informó de que el vehículo se habría salido de la vía e impactado el poste.

La Cruz Roja atendió el accidente con ambulancias de soporte básico y avanzado.