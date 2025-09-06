Joven que falleció en choque de Ochomogo al parecer viajaba en un servicio de plataforma

Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, colisionara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago.

La joven que falleció la noche de este viernes 5 de setiembre, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la vía y colisionó contra un poste en Ochomogo, en Cartago, habría solicitado un servicio de la plataforma DiDi para que la llevara hasta Tres Ríos.

LEA MÁS: Mujer muere y sus acompañantes en estado crítico tras colisión de vehículo contra poste en Ochomogo

La joven sería de apellido Campos y tendría unos 30 años.

“Dice la hermana de la fallecida que (la joven) solicita un DiDi de Cartago a Tres Rios. Cuando circulaba por ruta 2, por razones que no se determinan se sale de la vía, se monta sobre el flex-Beam (barrera metálica) y colisiona de forma lateral con el poste, con punto de impacto el costado central derecho”, comentó Gerald Aguilar, jefe de Tránsito de Cartago.

El oficial comentó que, al realizar una prueba de alcohol en la sangre al conductor, esta dio como resultado un 0%.

Al ser las 6:38 p. m. de este 5 de setiembre, la Cruz Roja atendió el accidente ocurrido en dirección Cartago-San José cerca del centro de servicio Cristo Rey.

En el vehículo, además de la joven que falleció, viajaban otras dos personas: el conductor y otra mujer: ambos tuvieron que ser liberados por los cuerpos de rescate porque tras el impacto quedaron prensados.

Tras el rescate, los dos fueron trasladados en condición crítica al hospital Max Peralta.