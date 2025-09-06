Sucesos

Joven que falleció en choque de Ochomogo al parecer viajaba en un servicio de plataforma

Automotor se salió de la vía y chocó contra poste la noche de este 5 de setiembre

Por Fernanda Matarrita Chaves y Keyna Calderón, correspondal La Nación
Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, chocara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago.
Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, colisionara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago. (Keyna Calderón para La Nación/Keyna Calderón para La Nación)







