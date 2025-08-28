El País

Este es el cambio que tendrá la solicitud de visas para Estados Unidos desde el 2 de setiembre

Desde setiembre de 2025, la mayoría de solicitantes de visa en Costa Rica deberá asistir a entrevista consular presencial

Por Damián Arroyo C.
EE. UU. elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025.
EE. UU. elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025. (Embajada de Estados Unidos/Facebook)







