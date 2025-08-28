Este es el cambio que tendrá la solicitud de visas para Estados Unidos desde el 2 de setiembre

EE. UU. elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció un ajuste en las reglas para la solicitud de visas, el cual entrará en vigor el 2 de setiembre de 2025.

La disposición responde a una actualización ordenada por el Departamento de Estado de ese país.

El cambio elimina la exención de entrevista que existía para los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años.

Hasta ahora, ambos grupos quedaban libres de presentarse en persona ante un oficial consular para completar el trámite.

A partir de la fecha indicada, la mayoría de solicitantes deberá asistir a una entrevista consular presencial como parte del proceso de solicitud de visa.

La decisión se originó en una medida impulsada durante la administración de Donald Trump y que ahora se aplicará de forma definitiva.

Casos que mantienen la exención

El gobierno estadounidense aclaró que algunas categorías continuarán libres de entrevista, siempre que cumplan con ciertos requisitos:

Renovaciones de visas B-1, B-2 o B1/B2 , solicitadas dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y únicamente si el solicitante tiene 18 años o más .

, solicitadas dentro de los y únicamente si el solicitante tiene . Visas diplomáticas u oficiales , en las categorías A, G y OTAN .

, en las categorías . Algunos viajeros oficiales de gobiernos, debidamente acreditados.

La Embajada de Estados Unidos advirtió que los interesados en viajar deben considerar este cambio antes de iniciar el trámite, ya que la eliminación de la exención puede incrementar los tiempos de espera para obtener cita.

