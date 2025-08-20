Embajada de Estados Unidos aplicará este cambio en la solicitud de visas a partir del 2 de setiembre

Estados Unidos elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025.

A partir del 2 de setiembre de 2025, Estados Unidos eliminará una exención clave en el proceso para obtener visa de ingreso a ese país. La medida, tomada por el Departamento de Estado, obligará a nuevos grupos de personas a presentarse en entrevista consular, una condición que antes no era necesaria.

Hasta ahora, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 no debían acudir a entrevista presencial para obtener una visa. Sin embargo, esta política cambiará de forma definitiva a partir de la fecha anunciada.

El cambio fue informado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, en cumplimiento con una disposición impulsada durante la administración de Donald Trump.

La nueva regulación restringe la exención de entrevista solo a ciertos casos, por lo que la mayoría de solicitantes deberá acudir en persona ante un oficial consular.

EE. UU. elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025. (Embajada de Estados Unidos/Facebook)

¿Quiénes seguirán exentos?

El gobierno estadounidense confirmó que algunas personas aún podrán evitar la entrevista, siempre y cuando cumplan con requisitos muy específicos:

Renovaciones de visas B-1, B-2 o B1/B2 : Solo si se solicita dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y el solicitante tiene 18 años o más .

: Solo si se solicita dentro de los y el solicitante tiene . Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales : Es decir, categorías A, G y OTAN .

: Es decir, categorías . Algunos viajeros oficiales de gobiernos: Únicamente si están debidamente acreditados.

La Embajada aconsejó a quienes planeen viajar próximamente que tomen en cuenta este cambio al momento de iniciar el proceso.

La eliminación de esta exención podría aumentar la demanda de citas y alargar los tiempos de espera para entrevistas.

