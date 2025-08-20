El País

Embajada de Estados Unidos aplicará este cambio en la solicitud de visas a partir del 2 de setiembre

Desde setiembre de 2025, costarricenses que antes estaban exentos deberán presentarse ante un oficial consular para obtener visa

Por Damián Arroyo C.
A partir del 1.º de mayo del 2025, quienes soliciten visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán asegurarse de que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida con el registrado en la cita para la entrevista.
Estados Unidos elimina exención de entrevista para visa a menores de 14 y mayores de 79 a partir del 2 de setiembre de 2025. (Canva/Canva)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

