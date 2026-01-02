El País

Estas son las prohibiciones que el MEP planea aplicar este 2026 en todos los centros educativos

Ministro Leonardo Sánchez Hernández impulsa normativa que trae consigo una serie de cambios

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
11-junio-2025 Torre Mercedes, Paseo Colon Retratos al Ministro Leonardo Sánchez Hernández del Ministerio de Educación Pública (MEP) Foto: Jonathan Jiménez Flores
Luego de que el CSE apruebe el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes, impulsado por el ministro Leonardo Sánchez Hernández, los estudiantes se enfrentarán a cambios y prohibiciones este 2026. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPLeonardo Sánchez HernándezREACSE
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.