Estas son las prohibiciones que el MEP planea aplicar este 2026 en todos los centros educativos

Luego de que el CSE apruebe el nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes, impulsado por el ministro Leonardo Sánchez Hernández, los estudiantes se enfrentarán a cambios y prohibiciones este 2026.

Con el inicio de lecciones, el próximo 23 de febrero, y la aprobación del Consejo Superior de Educación (CSE) del nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes (REA), una serie de prohibiciones llegarían a los salones de clase de las escuelas y colegios durante el curso lectivo 2026.

Todas los cambios, que le presentamos a continuación, quedarían en pie una vez que el CSE apruebe el nuevo REA. El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, estima que esto ocurra durante las primeras semanas del año, lo que significa que las clases iniciarán con los nuevos cambios.

Cambios y prohibiciones

Los colegiales ya no podrán adelantar ni arrastrar materias

Esta prohibición entraría a regir este 2026, tal y como confirmó Sánchez recientemente. Ante la imposibilidad de adelantar materias, los colegiales deberán repetir el año completo. Según el jerarca, “el adelantamiento no estaba cumpliendo el objetivo pedagógico para el que fue creado”.

En el 2009, cuando Leonardo Garnier Rímolo era el ministro de Educación, se instauró esta medida que permitía que los alumnos reprobados en algunas materias pudieran cursar las asignaturas que sí ganaron de niveles superiores. Consultado sobre el cambio, el exministro consideró que esta prohibición representa “dar un paso atrás”.

Según el jerarca de Educación, el nuevo REA incluye un artículo transitorio para “no afectar” a los estudiantes que ya venían adelantando asignaturas antes de la entrada en vigencia del nuevo marco normativo.

“Este transitorio no habilita nuevos adelantos, sino que permite que quienes venían arrastrando asignaturas y hayan adelantado al siguiente nivel puedan concluir ese proceso, siempre dentro del mismo ciclo en el que están matriculados”, comentó.

Celulares ya no se podrán usar en el aula

Con la actualización del Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes también se prohibiría el uso de celulares en el aula: los docentes permitirían su utilización, únicamente, para fines pedagógicos.

En octubre, Sánchez comentó que aunque la regulación se centra solamente en los alumnos, la medida podría alcanzar a los profesores más adelante.

Estudiantes perderían más puntos en la nota de conducta por comisión de faltas

A las novedades impulsadas por el ministro de Educación se une el endurecimiento en el rebajo de puntos de la nota de conducta por la comisión de las diferentes faltas. Los estudiantes incluso podrían perder el año.

Por ejemplo: un estudiante que cometa faltas gravísimas podría perder 50 puntos en la nota de conducta y ser sancionado con inasistencia de 30 días naturales. Además, si al regresar al centro educativo el alumno no realiza un trabajo socioeducativo, perdería el año, según la actualización del REA que Sánchez presentó ante el Consejo Superior de Educación.

El MEP implementaría cambios con respecto al uso de maquillaje, cabello de colores, piercings y tatuajes en los centros educativos este 2026. (Shutterstock/Shutterstock)

Maquillaje, tatuajes y más quedarían vetados en las aulas

Otro de los cambios sería la prohibición de que los estudiantes usen maquillaje, piercings, tatuajes y cabellos teñidos con colores neón, metálicos y pasteles. El ministro Leonardo Sánchez afirmó, en octubre, que buscan estandarizar las reglas en escuelas y colegios, ya que en este momento “se implementan a la libre”.

Sánchez aseguró que las nuevas reglas no son retroactivas, esto significa que en el caso de los tatuajes lo que no se permitirá es que los jóvenes continúen tatuándose.