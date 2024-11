‘En EDUS aparece una cita que nunca pedí‘, reclama asegurado

Fernando Montero Bolaños se sorprendió este jueves al revisar la aplicación del EDUS y encontrar que le habían programado una cita en Otorrinolaringología (ORL) que él nunca solicitó. De hecho, ni siquiera es paciente de esa especialidad.

Según el registro de su Expediente Digital Único en Salud (EDUS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le programó una consulta en cirugía de ORL para el 29 de diciembre del 2026, en el Hospital Calderón Guardia. Montero se debe presentar al consultorio 7, a las 2 p. m., para ser atendido por la médica especialista Lourdes Ramírez Boza.

Su sorpresa no se originó por el plazo, de por sí prolongado. Más bien su asombro es porque Montero nunca ha consultado en esa especialidad, comentó este vecino de Vázquez de Coronado en un mensaje enviado a La Nación.

“Me apareció en el EDUS una cita que yo nunca he pedido. Ni siquiera he consultado por temas de Otorrinolaringología. No he querido cancelar la cita porque pienso que podría afectar a la persona que realmente necesita la consulta.

Al revisar la aplicación del EDUS, Fernando Montero encontró programada una cita que no ha solicitado en consulta externa de Otorrinolaringología, en el Calderón Guardia. El sistema se la agendó para diciembre del 2026. (Cortesía Fernando Montero)

A Montero le preocupa que haya otra persona que realmente esté esperando esa cita, una consulta que, por equivocación, le asignaron a él.

La Nación solicitó una reacción a la CCSS sobre este error. Sin embargo, al cierre de esta nota la consulta seguía en trámite en la oficina de prensa institucional.

En otras ocasiones, los asegurados han reportado problemas con el uso de esta aplicación y con la información que ahí aparece. Una de las principales quejas es por la dificultad de sacar citas por esa vía, a pesar de que la CCSS plantea esta como la opción para evitar filas en los Ebáis.

También se han denunciado complicaciones con el trámite para solicitar las recetas por esa vía. Una, es que no le avisa al asegurado cuando hay desabastecimiento de algún fármaco y este se da cuenta hasta que llega personalmente a retirar sus medicinas a la farmacia.

LEA MÁS: App EDUS avisa que receta está lista pero pacientes llegan a farmacias y no hay medicinas o no están preparadas

La Caja impulsa el EDUS desde 1998 para digitalizar los registros de los pacientes. La herramienta evolucionó con el tiempo. Actualmente, tiene habilitadas varias opciones; entre ellas la de sacar citas, consultar resultados de exámenes, registrar internamientos y gestionar recetas médicas. Este sistema tiene más de 1,1 millones de usuarios.

Un contrato de la Caja con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el soporte, mantenimiento e infraestructura tecnológica de esa herramienta, venció el 6 de marzo, y hasta ahora no se sabe qué pasará con este servicio.