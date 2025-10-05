El País

¿El mal moderno? Pasar todo el día en Tiktok e Instagram afecta la memoria, la atención y la autoestima

YouTube, Tiktok e Instagram pueden ser muy positivos si se usan bien, pero también pueden afectar gravemente el cerebro. Conozca los detalles (y una historia)

Por Fernanda Matarrita Chaves

Luciana, de 14 años, estaba dispersa y retraída en clases. Su proceso de aprendizaje se empezó a ver afectado,pero detrás de este había un problema que podía resultar aún más grave si no se atendía con prontitud.








