El impacto ignorado del teléfono celular en la niñez

La hora de ‘salir a recreo’ era cuando se generaban algunos de los espacios de socialización más significativos para cualquier menor de edad. En cambio, ahora es cada vez más común ver a muchos niños y adolescentes aislados con sus celulares, ajenos a lo que los rodea

Por Bohián Pérez Stéfanov
Los juegos infantiles de antaño constituían una forma vital de socialización para niños y niñas.
Los juegos infantiles de antaño constituían una forma vital de socialización para niños y niñas.







