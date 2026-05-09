El País

El ‘acumulado millonario’ de la JPS inicia desde este 8 de mayo: así se jugará

La JPS estrenará este viernes el acumulado millonario, que inicia en ¢100 millones e incorpora tómbolas adicionales con premios y repartos especiales

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Por Sebastián Sánchez
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Este viernes 8 de mayo inicia el juego "acumulado millonario". (Canva/La Nación)







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JPSacumulado millonario
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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