El ‘acumulado millonario’ de la JPS inicia desde este 8 de mayo: así se jugará

A partir de este viernes 8 de mayo se comenzará a jugar el denominado “acumulado millonario”, según detalló la Junta de Protección Social (JPS).

Este nuevo juego fue anunciado en febrero pasado, pero entraba a regir cuando saliera el “acumulado 1″ que se juega bajo el actual formato. Eso ocurrió el pasado martes 5 de mayo y entregó ¢1.617 millones.

¿Cómo se juega el ‘acumulado millonario’?

La entidad informó que la nueva promoción iniciará en ¢100 millones y al igual que el juego actual se irá incrementando en ¢25 millones por cada sorteo de lotería nacional y chances.

Nuevo acumulado con tres tómbolas

Adicionalmente se dispondrá de una segunda tómbola llamada “tómbola caliente” compuesta de 20 bolitas cada una de ellas con los números 1, 2, 3, 5 y 10. Dependiendo del número que salga en la esfera seleccionada se repartirán esa misma cantidad de premios de ¢2 millones. Esa tómbola se activa cada vez que sale una bolita en blanco en la primera.

Finalmente se contará con una tercera tómbola que se utilizará cuando salga la bolita “acumulado”, y este haya alcanzado montos superiores a ¢500 millones y ¢1.000 millones, para definir si el premio se reparte entre varias combinaciones ganadoras.

Si alcanza ¢1.000 millones, el premio puede repartirse hasta entre 5 ganadores.

El premio se otorga mediante una combinación ganadora, compuesta por número y serie. Además, en sorteos extraordinarios, esta combinación puede incluir elementos adicionales como letra o signo, según la modalidad.

Las autoridades de la Junta explicaron que con esta modalidad, las bolitas blancas se reducen progresivamente, y cuando quedan pocas se simplifica el proceso y aumentan las posibilidades de ganar, además las fracciones devueltas se reintegran al nuevo acumulado.