Ocho fracciones del acumulado quedaron sin vender ¿en cuánto quedó el premio?

Sorteo se reinicia este martes pero el premio de acumulado es mayor al usual

Por Patricia Recio
Acumulado
El premio acumulado que sorteaba el domingo era de ¢490 millones, pero solo se pagarán ¢98 millones. (JPS/JPS)







