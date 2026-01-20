Ocho fracciones del acumulado quedaron sin vender ¿en cuánto quedó el premio?

El premio acumulado que sorteaba el domingo era de ¢490 millones, pero solo se pagarán ¢98 millones.

Ocho fracciones del premio acumulado que salió la noche del domingo, se quedaron sin vender según reportó la Junta de Protección Social (JPS) este lunes.

Para este sorteo, el acumulado sumaba ¢490 millones que debían repartirse entre las 10 fracciones del 67 con la serie 150; sin embargo la JPS indicó que ocho pedacitos de esa combinación habían sido devueltos.

Es decir solo se repartirían los ¢98 millones correspondientes a las dos fracciones restantes. La Junta aún no ha brindado detalles sobre el cobro de premios por parte del ganador o ganadores de las dos fracciones vendidas.

La entidad explicó que el procedimiento de la promoción del acumulado, estipula que en este caso, el importe correspondiente a las fracciones restantes se suma al monto base del acumulado, inicialmente establecido en ¢100 millones.

De esta manera, para el próximo sorteo de chances, que se realizará este martes 20 de enero, el acumulado será de ¢492 millones.

Como la promoción se reinicia, a pesar de que el monto es más alto, en la tómbola ingresarán 59 bolitas de premios extra y una bolita con la palabra “acumulado”.

Para participar en esta promoción no se requiere comprar fracciones de lotería adicionales, sino que se juega con los mismos pedacitos de los sorteos ordinarios y extraordinarios de chances y lotería nacional.

La promoción del acumulado se juega con las mismas fracciones de chances y lotería. (Jose Cordero/José Cordero)

Tras cada uno de esos sorteos, se selecciona una nueva combinación de número y serie, y una esfera de la tómbola de premios donde se determina si se entrega un premio extra o el acumulado.

La JPS hizo un llamado a los jugadores de lotería, para que adquieran solo productos oficiales y al precio establecido, además de denunciar cualquier caso de especulación o sobreprecio al correo electrónico tramitedenuncias@jps.go.cr.