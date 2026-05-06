¡Salió el acumulado de la JPS!: este es el número y serie que reparte ¢1.617 millones

Acumulado de la JPS de este 5 de mayo.

Durante el sorteo de chances de este martes 5 de mayo también salió el acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) con una bolsa de ¢1.617 millones, en dos emisiones.

El número del acumulado es el 28, con la serie 895.

En cuanto a los premios de chances, el número ganador del premio mayor fue el 02 con la serie 958. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 52 con la serie 175. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 59 con la serie 183 fue el merecedor del tercer premio, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 82, que paga ¢10.000 por emisión.