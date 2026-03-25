Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 24 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 24 de marzo, el sorteo de los chances número 7.021.
El número ganador del premio mayor fue el 37 con la serie 619. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 04 con la serie 671. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 56 con la serie 761 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 23, que paga ¢10.000 por emisión.