Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.017 de este martes 10 de marzo

Sorteo de chances de la JPS de este martes 10 de marzo.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.017 de los chances, que repartió ¢112 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la Junta de Protección Social (JPS) detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y la información del acumulado.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 31 con la serie 081, con un premio de ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo llevó el número 21 con la serie 692. Esta combinación brinda ¢25 millones por entero.

Mientras que el número 75 con la serie 104 fue el ganador del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el acumulado 1 quedó en ¢1.092 millones en dos emisiones para siguiente sorteo.

Vea la lista completa a continuación: