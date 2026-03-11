Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 10 de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 10 de marzo, el sorteo de los chances número 7.017.
El número ganador del premio mayor fue el 31 con la serie 081. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 21 con la serie 692. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 75 con la serie 104 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 95, que paga ¢10.000 por emisión.