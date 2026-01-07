¡Vuelven los chances de la JPS! Vea los números ganadores del sorteo de este martes 6 de enero

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 6 de enero del 2026, el sorteo de los chances número 6.997.
El número ganador del premio mayor fue el 96 con la serie 257. Paga ¢80 millones por emisión.
El segundo premio se lo dejó el número 83 con la serie 709. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.
En tanto, el número 46 con la serie 362 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.
Además, el número duplicador fue el 67, que paga ¢10.000 por emisión.