¡Vuelven los chances de la JPS! Vea los números ganadores del sorteo de este martes 6 de enero

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢80 millones por emisión

Por Sebastián Sánchez
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
La JPS realizó el sorteo de los chances número 6.997, este martes 6 de enero. (Captura de pantalla)







