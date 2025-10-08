Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este martes 7 de octubre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 7 de octubre el sorteo de los chances número 6.980.

El número ganador del premio mayor fue el 43 con la serie 961; paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 97 con la serie 102. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 77 con la serie 125 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 54, que paga ¢10.000 por emisión.