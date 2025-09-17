El País

Chances de la JPS: vea los números ganadores para el sorteo de este martes 16 de setiembre

Combinación ganadora del premio mayor de los chances paga ¢80 millones por entero

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
Este martes no salió el premio acumulado. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSChancesSorteoJunta de Protección Social
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.