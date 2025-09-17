Chances de la JPS: vea los números ganadores para el sorteo de este martes 16 de setiembre

Este martes no salió el premio acumulado.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este martes 16 de setiembre el sorteo de los chances número 6.974.

El número ganador del premio mayor fue el 95 con la serie 416; paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 99 con la serie 107. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 50 con la serie 027 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 77, que paga ¢10.000 por emisión.

Según detalló la JPS, el primer premio se vendió en el cantón Central de San José; el segundo, en Aguirre y Buenos Aires, Puntarenas; y el tercero, en Abangares y Liberia, Guanacaste.

Este martes no salió el premio acumulado. En cambio, se sorteó un premio extra de ¢2 millones, que fue para el número 59 con la serie 947.

Para el sorteo del próximo viernes 19 de setiembre, el acumulado asciende a ¢325 millones.