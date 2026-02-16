El País

¿Cómo se juega el nuevo acumulado millonario de la JPS? Se lo explicamos fácil

Promoción contará con tres tómbolas y distintas formas de ganar premios millonarios

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Promoción acumulado.
La promoción del nuevo acumulado dispondrá de tres tómbolas que se activan según distintas condiciones del sorteo. (Cap/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premio acumuladoJPSLotería
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.