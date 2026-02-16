¿Cómo se juega el nuevo acumulado millonario de la JPS? Se lo explicamos fácil

La promoción del nuevo acumulado dispondrá de tres tómbolas que se activan según distintas condiciones del sorteo.

El premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) se jugará bajo una nueva modalidad que incluye tres tómbolas.

La entidad informó que la nueva promoción iniciará en ¢100 millones y al igual que el juego actual se irá incrementando en ¢25 millones por cada sorteo de lotería nacional y chances.

El gerente de la JPS, Allan Marín explicó que este nuevo premio llamado “acumulado millonario”, tiene como objetivo estratégico fortalecer la experiencia de juego, dinamizar la comercialización de los sorteos y ampliar el impacto social que se genera a través de la venta legal de lotería, además dijo ofrece la posibilidad “real” de ganar montos millonarios adicionales.

Esta nueva promoción permite activar distintas modalidades de premios pues contará con una tómbola principal que contiene 75 bolitas, de las cuales 74 estarán en blanco y una tendrá la palabra “acumulado”.

Nuevo acumulado con tres tómbolas

Adicionalmente se dispondrá de una segunda tómbola llamada “tómbola caliente” compuesta de 20 bolitas cada una de ellas con los números 1, 2, 3, 5 y 10. Dependiendo del número que salga en la esfera seleccionada se repartirán esa misma cantidad de premios de ¢2 millones. Esa tómbola se activa cada vez que sale una bolita en blanco en la primera.

Finalmente se contará con una tercera tómbola que se utilizará cuando salga la bolita “acumulado”, y este haya alcanzado montos superiores a ¢500 millones y ¢1.000 millones, para definir si el premio se reparte entre varias combinaciones ganadoras.

Si alcanza ¢1.000 millones, el premio puede repartirse hasta entre 5 ganadores.

El premio se otorga mediante una combinación ganadora, compuesta por número y serie. Además, en sorteos extraordinarios, esta combinación puede incluir elementos adicionales como letra o signo, según la modalidad.

El nuevo acumulado se empezará a jugar una vez que concluya la promoción actual, es decir hasta que salga el premio acumulado que actualmente alcanza los ¢817 millones y tiene aún 46 bolitas en la tómbola con premios extra y una con la palabra acumulado.

Las autoridades de la Junta explicaron que con esta modalidad, las bolitas blancas se reducen progresivamente, y cuando quedan pocas se simplifica el proceso y aumentan las posibilidades de ganar, además las fracciones devueltas se reintegran al nuevo acumulado.

La entidad instó a los jugadores a comprar productos oficiales, pues así se benefician decenas de organizaciones de bienestar social.