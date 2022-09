Terror en asalto a escuela de Matina: “Apuntando a los niños, criminal dijo ‘me da el celular o los mato a todos’”

Los 68 alumnos de la escuela Lomas del Toro, en Matina de Limón, están enfermos desde el lunes, con fiebre, sin poder dormir ni comer y en un estado de alerta y temor constante.

Hombres armados irrumpen en medio de clases y roban a maestros en escuela de Matina

Ese día, dos hombres armados ingresaron con violencia a la escuela mientras los niños recibían clases, a las 10 a. m. Los chiquitos vivieron momentos de terror al ser apuntados con un arma bajo la amenaza de ser asesinados en sus pupitres.

Olga Román, directora de la escuela, relató el pánico sentido desde ese momento, pues los chiquitos no se reponen.

La del lunes no fue la primera vez que la escuela Lomas del Toro se convirtió en blanco de un asalto; hubo otro atraco con armas en junio y uno más en diciembre anterior. Sin embargo, afirma Román, la violencia fue extrema en esta ocasión, de ahí que los niños estén enfermos.

Limón ‘está bajo fuego’, asegura director del OIJ

Violencia y terror Copiado!

De acuerdo con el relato que hizo la directora a La Nación, los dos pistoleros ingresaron por la parte de atrás de la escuela, donde no hay cerca ni malla de seguridad.

Primero golpearon al guarda y lo dejaron tirado en el suelo. Uno de los asaltantes se quedó con él, mientras el otro comenzó una ronda por las aulas y el comedor, siempre con el arma lista para disparar.

Violentamente, ingresó al aula donde estaban los niños de primero y segundo grado, apuntando a los alumnos con el arma y le ordenó al maestro que le entregara las pertenencias.

La Escuela Lomas del Toro se ubica en Matina de Limón.

“Los niños comenzaron a gritar y a llorar y querían salir corriendo. El profesor trató de calmarlos y les dijo ‘yo estoy aquí con ustedes’. Por más que el docente le habló al asaltante, este no se calmaba”, relató la directora.

Supuesto líder narco asesinado al dejar a su hija en escuela de Limón

Luego de asaltar al maestro, se dirigió al aula de al lado, donde hacía poco estaban los niños de kínder, pero que se encontraba vacía porque los menores habían ido al comedor.

“La cocinera, en el comedor, vio donde venía el asaltante y alertó a la maestra del kínder. La maestra logró esconderse con los alumnos en una bodega; la que no se pudo esconder fue la maestra de Inglés. A ella el asaltante la golpeó en la cara y forcejeó con ella porque no andaba el teléfono y él le decía que se lo diera. Se logró llevar un teléfono que estaba siendo cargado allí”, contó Román.

Luego, el asaltante se dirigió al aula donde estaba la propia directora con 13 niños de quinto grado y la señora encargada del aseo.

A Román le dio tiempo de agarrar su celular y enviar un mensaje a su jefe y decirle que los estaban asaltando, que llamara a la Policía. Luego, logró esconder el teléfono.

En ese momento, el asaltante entró al aula y se dirigió a la señora del aseo exigiéndole que le entregara el celular, ella le explicó que su teléfono era el que él había tomado del comedor. El asaltante no entendía y se molestaba más.

Después, el hombre se dirigió contra Román gritándole la misma exigencia: que le diera el teléfono.

“Le dije que no tenía el celular. Me golpeó en la cara, me tiró contra la pared y le dio vuelta al escritorio, andaba muy enojado, muy molesto. Me dijo ‘o me da el celular o los mato a todos’ y apuntó con el arma a los chicos. Ellos lloraban en silencio, se sostenían la cara, ninguno se levantó por dicha. Yo le dije al asaltante que le iba a dar el celular, que estuviera tranquilo”, explicó.

Sobreviviente a la masacre de Matama narró a la Policía cómo prepararse para salvarse

La directora, entonces, le dio el aparato. El asaltante, gritando, pedía que lo desbloqueara, pero la funcionaria le aclaró que solo se podía hacer con huella digital, por lo que él se acercó para que ella lo hiciera.

En ese momento, el segundo asaltante se acercó a la ventana del aula y le dijo al otro que se tenían que ir, que ya llevaban mucho tiempo.

Cuando el asaltante iba saliendo del aula, se volvió a bloquear el celular, por lo que él se devolvió donde la directora y gritando y apuntando con el arma, le exigió que lo desbloqueara, pero el segundo asaltante lo apuraba.

Finalmente, ambos huyeron corriendo y dispararon al aire.

“Ahora tengo a los niños afectados, muchos están con fiebre, no pueden dormir, tienen pesadillas por la imagen del asaltante”, explicó la directora.

El centro educativo se encuentra en una propiedad grande, sin ninguna protección. Según Román, en la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) le dicen que no pueden ponerla porque el terreno donde se ubica el centro educativo no es propiedad del Ministerio, fue donado.

De 20 balazos mataron a dependiente de bar en Puerto Viejo de Limón

Ella está en contacto con la Municipalidad de Matina para saber si se puede colocar la malla de seguridad. Este miércoles tiene reunión con la Fuerza Pública y la comunidad.

Temor constante Copiado!

Los niños de este centro educativo viven con un temor constante de que en cualquier momento los asalten. En junio, mientras los alumnos y docentes estaban viendo el partido de la Selección Nacional, entraron dos sujetos armados.

Los niños estaban en los corredores y un grupo de estudiantes, al ver a los asaltantes con las armas, corrieron a la Dirección y se encerraron allí con la directora, no la dejaron abrir para que ella pudiera ayudar a sus compañeros quienes estaban siendo asaltados.

A los docentes les quitaron dinero, computadoras, teléfonos y equipos de la escuela.

En diciembre, también entraron dos sujetos armados para robar las pertenencias a los docentes.