Rectores se oponen a cambio de sede para negociación de FEES 2025

Los cinco rectores de las Universidades Públicas se oponen a que la quinta reunión para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se realice en Casa Presidencial, en Zapote. El cambio de sede fue comunicado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller este lunes 5 de agosto.

Según se había estipulado antes de que iniciaran estos encuentros, la quinta sesión estaba pactada para realizarse en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt.)

“Respecto a la decisión que considera la realización de la quinta sesión en Casa Presidencial, le comunicamos nuestra oposición, no solo porque la decisión se toma de manera unilateral, sino porque las declaraciones públicas hechas por el Sr. Presidente de la República sobre los rectores, rectora (el mandatario comparó a los rectores de las universidades públicas con prestamistas gota a gota) y representaciones estudiantiles son amenazantes, despectivas y denigrantes de los cargos que ostentamos como representantes de las cinco comunidades universitarias públicas”, dice una carta que Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), le envió a Müller.

Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), manifestó su oposición a que el quinto encuentro del FEES sea en Casa Presidencial y no en el Micitt como se había acordado. Aquí en un encuentro anterior con la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller. (Albert Marín)

Gutiérrez respondió a la ministra en nombre del Consejo, luego de que ella les enviara la misiva con la convocatoria para este quinto encuentro.

“Les informo que la quinta sesión de la Comisión de Enlace FEES 2025, de mañana martes 6 de agosto se realizará a partir de las 2 p. m. en Casa Presidencial, Zapote, San José, en vista de que Conare falló en garantizar la seguridad de los funcionarios públicos que representan al gobierno en la sesión de la Comisión de Enlace efectuada el pasado 18 de julio en Conare”, escribió Müller en la misiva, documento al que este medio también tuvo acceso.

La última reunión entre la Comisión de Enlace se realizó el 18 de julio en Conare y allí la ministra tuvo un fuerte encuentro con estudiantes universitarios, quienes le reclamaron por su gestión y además exigían que no se realicen más recortes en Educación. Si bien Müller había advertido que no regresaría a las instalaciones del Consejo, desde un inicio se conocía que el quinto encuentro no sería allí, sino en Micitt.

La fecha de esta reunión estaba pactada para el 30 de julio, no obstante, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, solicitó mover el día para preparar una nueva propuesta del presupuesto del FEES, dado que el Ejecutivo propuso aumentar un 1% y los rectores solicitan un aumento del 4,06%.

“Las declaraciones del rector de la Universidad de Costa Rica sobre el movimiento estudiantil y su independencia no nos da la mínima seguridad de que Conare está en capacidad o dispuesto a garantizar la seguridad de los funcionarios públicos. Por tanto, la reunión ocurrirá en Casa Presidencial”, agregó la jerarca del Minsiterio de Educación Pública (MEP).

Gutiérrez Espeleta, quien también es rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), acusó recibo del oficio DM-1078-2024 enviado por Müller y respondió que la situación a la que ella se refiere no corresponde a lo acontecido en la sesión de la Comisión de Enlace.

“Reafirmamos, en estricto apego a la realidad de los hechos, que en ninguna de las cuatro sesiones celebradas en el marco de la presente negociación del FEES 2025, se ha presentado ningún tipo de incidente que haya puesto en peligro la seguridad ni integridad de alguno de los miembros de la Comisión de Enlace”, afirmó Gutiérrez.

El presidente de Conare reafirmó la voluntad de los rectores de sesionar en las instalaciones del Micitt “tal cual lo previsto desde la primera convocatoria de este proceso de negociación”.

Prensa sin respuesta

A las 11:30 a. m. de este 6 de agosto, se desconocía si se permitiría el ingreso de prensa a alguna sala cercana a la negociación en Casa Presidencial.

Este lunes 5 de agosto, ante consulta de este diario, prensa del Micitt dijo que habilitarían un espacio en sus instalaciones para que medios de comunicación aguardaran el final de la reunión del FEES e informaron que por la tarde enviarían un enlace para acreditarse. Sin embargo, horas después afirmaron que la sede sería Casa Presidencial.

Al consultar con el MEP, indicaron que la acreditación sería con Presidencia, pero este martes, esa oficina de comunicación contestó que el tema lo vería el Ministerio de Educación. Se le consultó nuevamente al MEP y se está a la espera de respuesta.