“Aunque el ente contralor no lo acepta expresamente, debió hacer justo lo que le ordenó la Sala Constitucional, a saber: que por ser la CGR un decisor final (lo que ella resuelve no tiene apelación), no podía pronunciarse sobre los presupuestos de las universidades, ya que está en estudio un recurso de nulidad presentado por Conare ante la Sala. La Contraloría no lo dice pero esa es la razón por la cual ni rechazó, ni aceptó el presupuesto, sencillamente no le dio trámite", manifestó Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA).