“La Contraloría General de la República resolvió no tramitar los presupuestos iniciales de las cinco universidades y del Conare, debido a que la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas modificó el proceso de formulación y aprobación presupuestarias, al punto de que tal certificación es requisito sustancial para la aprobación del respectivo presupuesto y sin la certificación no es posible tramitar ningún presupuesto. Además, el artículo 19 de la Ley 9635 se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada”, concluyó la CGR.