“Históricamente, el Tec ha aplicado el examen de admisión en agosto y mediados de setiembre, y comunica los resultados del proceso en las primeras semanas de noviembre. Por la pandemia, el examen de admisión no se pudo aplicar en las fechas ordinarias, se analizaron otros escenarios, pero la incertidumbre de que no se pudiera aplicar en todo el territorio nacional y de que, además, se lograran concretar los procesos necesarios para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso en febrero de 2021, obligó a la toma de la decisión de no aplicar el examen de admisión”.