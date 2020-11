“El Tecnológico era la mayor opción, no había contemplado que eso podía pasarme. Mis papás me dicen que no es mi culpa. El esfuerzo que hice no cerró de la manera que yo esperaba, no hablo solo por mí sino por las personas que sienten lo mismo que yo. A mí no es que me regalaron la beca, yo la busqué y tuve que cumplir requisitos, presentar las facturas y tener buenas notas. Es frustrante”, dijo.