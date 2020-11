“Era su proyecto de vida. Lo que más me preocupa es que idearon un mecanismo para admitir a personas con notas bajas porque tienen menos oportunidades, eso no es un criterio válido. Mi hija tiene dos años quemándose las pestañas para tener buenas notas y poder entrar a la carrera de Biotecnología, no fue admitida. Amigos de ella de otros colegios con notas de admisión menores a 600 y notas de colegio de 80, fueron admitidos. No es justo, lo considero sumamente injusto. Lo importante es que se premie por el esfuerzo, Mariana casi tuvo el 800 y no fue admitida, es frustrante”, relató Herley Sánchez, madre de la adolescente.