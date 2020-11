“La exposición de motivos no fue suficiente para determinar la viabilidad presupuestaria o una justificación de peso de la creación de esas plazas. En ningún lado, ella prueba que no va a generar un gasto, ni lo pudo demostrar en audiencia. En ningún momento genera una justificación técnica- jurídica; un análisis de costo-beneficio que permita determinar que efectivamente existe una justificación válida para eso, no hubo forma de que lo pudiese contestar”, manifestó Delgado a La Nación