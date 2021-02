“En la convención no había mucho de dónde recortar, no hay beneficios desproporcionados. Si no estuviera en la convención, el MEP debería igual pagar el incentivo a la docencia y el zonaje ya que son resoluciones del Servicio Civil. Cuando se apruebe la ley de empleo público y los funcionarios nuevos tengan un salario global, estos incentivos van a desaparecer porque van a estar incorporados al salario global”, explicó González.