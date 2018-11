“Lo primero que tengo que recomendarle es que deje de comunicarse con la gente que no está en huelga, ellos dirán las cosas a su conveniencia; si ella (una funcionaria) regresó a trabajar, déjela que regrese a trabajar. Cuando le llegue el expediente disciplinario, en el momento que sea, que podría ser el año entrante o en un par de años, la Procuraduría no va a dejar que el MEP no sancione a los no huelguistas y ella, al romper la huelga, se está convirtiendo en no huelguista; ella devengó un salario que no le corresponde.