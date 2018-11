– Sí, me he enterado y me parece abominable que para sostener ‘unido’ lo que llaman un ‘cardumen de huelguistas’ recurran a la mentira y al chantaje. Es increíble que se atrevan a instruir que las huelguistas no hablen con sus compañeras que han regresado a trabajar. Me he enterado directamente de la boca de decenas de maestras y maestros que se sienten acosados por lo que describen como una ola de mensajes y acciones intimatorias, plagadas de mentiras y tergiversaciones.