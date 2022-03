MEP pide intervención de Fiscalía por riña en el Instituto de Alajuela

El pleito ocurrido el pasado jueves en el Instituto de Alajuela terminó con 23 estudiantes en el hospital.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó este viernes, por medio de su oficina de prensa, que solicitó la intervención del Ministerio Público para que investigue la riña ocurrida este jueves 17 de marzo en el Instituto de Alajuela y establezca responsabilidades.

Según el reporte de la Cruz Roja, 23 estudiantes tuvieron que ser trasladados al Hospital San Rafael, en Alajuela, por diferentes tipos de lesiones, la mayoría de los afectados fueron mujeres.

El MEP añadió que profesionales de la Dirección de Vida Estudiantil y de la Contraloría de Derechos Estudiantiles de la cartera se presentaron este 18 de marzo al centro educativo para atender la emergencia, precisar qué sucedió y aplicar los protocolos para este tipo de casos.

“Estamos activando todos los equipos especializados, tenemos equipos técnicos itinerantes regionales, que son trabajadores sociales, psicólogos y asesores en orientación en las Direcciones Regionales (...). Estamos reuniéndonos con el personal del centro educativo para ver cómo prevenir y que esto no vuelva a suceder”, declaró Gabriela Valverde, directora de Vida Estudiantil del MEP.

Valverde consideró que, al volver el curso lectivo a la presencialidad, luego de más de dos años de estar en una modalidad virtual debido a la pandemia de covid-19, los estudiantes viven un proceso de readaptación junto a sus compañeros y docentes.

“Es claro que influye esta situación de aislamiento, de años de no verse o casi no verse con sus compañeros y compañeras, de muy poca relación, de muy poco contacto físico. No solo es que tienen dos años de verse, es que, en algunos casos, no conocen a nadie o no conocen a sus docentes o las normas del centro educativo.

“Definitivamente, esta carencia puede generar dificultades para relacionarse, para el manejo de emociones y conflictos”, aseveró Valverde.

La riña en el Instituto de Alajuela fue tan grave que obligó a la suspensión de clases este viernes. Sin embargo, está previsto que se reanuden el próximo lunes.

Posibles consecuencias

Los estudiantes que provocaron los hechos violentos de este jueves 17 de marzo en el Instituto de Alajuela se exponen, según el Reglamento de evaluación de los Aprendizajes el Centro Educativo, a la aplicación del artículo 156, el cual establece medidas precautorias como la suspensión de asistencia inmediata a clases por diez días naturales, mienttas se realiza la investigación.

Despúes de la investigación, dependiendo de los resultados, los responsables se exponen al rebajo de hasta 45 puntos en la nota de conducta. También podrían ser denunciados penalmente dependiendo de la falta.