Padres de familia quisieron linchar a profesor por supuesto tocamiento a colegialas

Un supuesto tocamiento en perjuicio de tres colegialas, que habría sido cometido por un profesor interino, generó el miércoles la reacción de varios padres de familia, quienes al parecer quisieron tomar venganza e intentaron golpear al educador, situación que obligó a la intervención de la Fuerza Pública de Cartago.

La situación ocurrió durante la tarde en las instalaciones del Liceo Braulio Carrillo Colina, ubicado en Oreamuno. El hecho que se le atribuye al docente supuestamente ocurrió dentro en una de las aulas, pero no trascendieron mayores detalles.

Lo poco que se conoce, oficialmente, fue confirmado por Víctor Hugo Orozco, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Cartago. “No me puedo referir mucho, pero es un tema de presunto hostigamiento. La institución realizó el protocolo correspondiente, levantó un acta, para emitirlas a la instancia correspondiente del MEP, del Ministerio Público y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Desde el mismo miércoles quedó todo documentado. Es la primera vez que se tramita una queja contra este profesor”, dijo.

Al parecer, debido a esta situación, varios padres anunciaron que este viernes se harán presentes en la institución para exigir que se apliquen controles más estrictos, que garanticen la seguridad de los 1.100 estudiantes matriculados en el centro educativo.

“La administración del centro ha procedido como corresponde y me parece que situaciones como estas no deben afectar la salud de la institución. Más bien hacemos un llamado a los padres, madres y encargados para que confíen en el colegio, porque ellos están haciendo grandes esfuerzos para ofrecer una educación de calidad”, agregó Orozco.

Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Cartago informó de que el miércoles se recibió una denuncia relacionada con el tema. “Al caso se le asignó el número de expediente 22-000577-0345-PE y se encuentra en la fase inicial de investigación, por lo que, de momento, es todo lo que se puede indicar”, manifestó la entidad en un comunicado.

Antecedentes

El Braulio Carrillo es un colegio que desde hace algún tiempo ha estado involucrado en situaciones de inseguridad, pues en marzo del 2020, una estudiante de esa casa de enseñanza denunció haber sido víctima de un intento de retención en las cercanías de la institución. Eso sucedió poco después de que en redes sociales trascendiera que individuos en un vehículo, supuestamente, buscaban a mujeres que caminaban por las aceras y vías públicas de Heredia, Alajuela, Cartago y San José, para secuestrarlas.

Este año, en los primeros días de enero, Abel Elizondo Guzmán, director del liceo, recibió una alerta sobre un mensaje que también circuló en redes sociales, según el cual una persona que se hace llamar Thew Herman, anunció un presunto tiroteo y uso de explosivos en el liceo.

“Estoy ansioso, ya tengo las arm23as listas para ser usadas. Solo falta esperar al 20 de febrero y si no es ese día será después o antes, pero los de mi colegio pagarán. Me faltan los temporizadores y planos, pero ya está listo”. “Voy a hacer un tiroteo y al final me voy a matar, así que quedan advertidos”. “Pondré bombas de tubo en las aulas y en el gimnasio”, reseñaron los mensajes.