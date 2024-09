Jóvenes de 15 a 17 años fuera del sistema educativo aumentaron 2,77 veces entre 2021 y 2023

La población de 15 a 17 años que no continuó con sus estudios aumentó 2,77 veces entre 2021 y 2023, al pasar de 294 a 817, de acuerdo con un informe dado a conocer este viernes por la Universidad Hispanoamericana con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de 2023.

Si se considera el total de la población de esta edad en Costa Rica, el grupo que dejó los estudios representa al 3,35%. Un 30% de estos muchachos considera que el sistema educativo no es atractivo.

Como parte del estudio, la Universidad analizó cómo sería el futuro de estas personas en un mundo cada vez más permeado por la inteligencia artificial (IA) y que requiere que los trabajadores tengan habilidades para las cuales es necesario la preparación académica.

Para Sharon Solano Mena, decana de la Facultad de Educación de la (UH), y Rubén Fallas, experto en Ciberseguridad e IA de la misma casa de estudios, una de las consecuencias de dejar las aulas es la incapacidad de desarrollar nuevas habilidades, como la resolución de conflictos o el pensamiento crítico. Estas son actualmente aptitudes buscadas por las empresas.

“Hay quienes necesitan apoyar económicamente a su hogar. Si bien es cierto pueden dejar de lado los estudios para ingresar al mercado laboral, esto no les garantiza que se van a poder mantener a lo largo del futuro para ellos”, afirmó Solano.

Además, el desarrollo de la IA exige mayor capacitación y nuevas habilidades. Salirse del colegio aumenta entonces la brecha digital y la exclusión social, y con esto la calidad de vida se ve reducida.

“La comunicación asertiva, habilidades de liderazgo y resolución de problemas son trascendentales para el pensamiento crítico y analítico, algo necesario cuando se trabaja con inteligencia artificial. Ese tipo de pensamiento es que es el que me va a permitir a mí desarrollar diferentes hipótesis para poder encontrar solución a los problemas”, comentó Fallas.

El profesor añadió que los jóvenes que no terminan el colegio no desarrollarán conocimiento matemático que también es vital para el análisis de datos.

“Antes todo se manejaba en Excel. Ahora utilizamos herramientas que potencian el Excel como Power BI y Power Automate basadas en inteligencia artificial, que son para el análisis de datos. El puesto número uno se lo está llevando hoy en día el analista de datos basados en inteligencia artificial”, manifestó Fallas.

Los nuevos trabajos en una era de IA requieren muchos conocimientos que se adquieren en el colegio y van más allá de lo visto en clase. Esa capacidad de análisis es requerida para analistas de seguridad en inteligencia artificial, director de sistemas de IA, arquitecto o desarrollador de sistemas de IA o consultor de IA. Y las empresas también buscarán que los directores de proyectos tengan conocimientos en esta tecnología.

¿Por qué abandonan los estudios?

Los jóvenes que no continúan sus estudios tendrían menos opciones en un mundo con cada vez más preponderancia de la inteligencia artificial. Imagen con fines ilustrativos

Según Solano, hay otros factores que van más allá de no considerar atractivo lo visto en clase o las necesidades económicas de sus familias. Uno de ellos es la falta de información sobre las opciones.

“Muchas veces los horarios no son atractivos para ellos. Un horario de lunes a viernes con diferentes tipos de materias complementarias puede ser que los lleve a no desear culminar. No todos saben que se ha hecho un esfuerzo muy grande para que haya oportunidad para todos: colegios nocturnos, centros de enseñanza a distancia, entre otros, para que puedan culminar exitosamente con el Bachillerato en Educación Media”, señaló.

Otro factor que motiva la exclusión de los estudios, a criterio de Solano, es una visión errónea de la realidad.

“Este grupo de 15 a 17 todavía tal vez tenga alguna visión ficticia del futuro, de sus metas y anhelos. Basta con reunirse con un grupo de estas edades y consultarles qué desean ellos para su futuro, y se percata uno que muchos desean oficios que son los que están de moda, por así decirlo, quieren ser tiktokers, quieren ser influencers, pero quienes logran posicionarse en estos ámbitos no son la mayoría” advirtió.

¿Cómo apoyar a los adolescentes y evitar que dejen de estudiar?

Para Solano, es trascendental la comunicación y la vinculación de los padres y madres con sus hijos.

“No es regañarlos, no es gritarles, es conversar”, subrayó.

Para la educadora, es necesario explicarles la realidad y las oportunidades y opciones que tienen.

“Usted quiere ser influencer, perfecto. Usted tiene que saber cómo hablar en público, usted tiene que saber cómo redactar, usted tiene que saber sobre Administración. Entonces, no es únicamente el querer hacer un video y ser famoso, sino que todo lo que viene detrás, y para eso se necesita educación”, aseveró.

Para Fallas, es necesario que las autoridades de gobierno se unan con la academia para desarrollar políticas adecuadas para una mayor alfabetización digital que incluya todos los sectores de la sociedad y evite esta deserción escolar.