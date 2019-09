“Las adecuaciones son para niños que tiene un nivel cognitivo bajo con respecto a los demás compañeros. No es porque no tienen un padre que no les ayude, no es porque no llevan tareas, no es porque no estudia para los exámenes. Una mamá me dijo ‘es que no mande al chiquito porque me dormí; aquí hay varias mamás que solo mandan a los chiquitos a clases en la tarde, porque sabe que en primer grado los niños no se quedan, no hacen exámenes, no tiene nota, estamos haciendo padres irresponsables”, comentó Álvarez.