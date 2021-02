“No han depositado los alimentos, los comedores están vacíos, no hay para alimentarlos, no han asignado el presupuesto. Tenemos alumnos, jefes de hogar, que comen en el centro educativo, los paquetes de alimentos son fundamentales ¿Cómo los vamos a convocar a clases presenciales si no hay comida y ellos caminan más de tres horas? Al no haber aún asignación presupuestaria para alimentos ni transporte, estamos de manos atadas”, dijo Villanueva el jueves anterior a La Nación