“Mi temor es que los alumnos no cumplan los protocolos, al final... son jóvenes. Si a un adulto le cuesta seguir un tipo de lineamiento, como mantener la mascarilla puesta por toda la jornada, a los chicos también ¿no? Me da miedo que compartan útiles y se den abrazos, pero somos humanos y necesitamos amor. Temo que no respeten el distanciamiento de 1,8 metros. A mí me angustia los que viajan en buseta, ya que en un mismo sitio van a estar cerca muchas burbujas. Pero a pesar de todo esto, hago un llamado a los papás para que colaboremos y que esta apuesta funcione”, expresó la directora.