Defensoría inspecciona Unidad de Reclamos del MEP por atrasos en pagos a funcionarios

La Defensoría de los Habitantes realizó este martes una inspección sorpresa en la Unidad de Reclamos del Ministerio de Educación Pública (MEP) para conocer cómo tramita y gestiona esa institución las quejas por irregularidades en los pagos que presentan los funcionarios.

Uno de los hallazgos de la diligencia, es que hay alrededor de 60.000 denuncias pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, 90% correspondería a reclamos por carrera profesional de acuerdo con información que entregó el personal de MEP a la Defensoría.

Esta inspección se realiza solo un día después de que la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, no asistiera a la reunión que tenía pactada con la defensora, Angie Cruickshank, para conversar sobre estos problemas, pues la Defensoría ha recibido 500 denuncias relacionadas con incumplimientos en pagos en el MEP.

Dentro de los temas que se tratarían en la reunión que no se concretó estaban, precisamente, las quejas por salarios incompletos, así como por la falta de reconocimiento de lecciones impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados, falta de pago del aumento por costo de vida, impago de prestaciones y retraso en la actualización de carrera profesional y anualidades.

Para Cruickshank, la ausencia de Müller a la reunión demuestra que hay un desorden en el pago de planillas del Ministerio. Además, lamentó que la jerarca no atendiera su responsabilidad de rendir cuentas.

“La rendición de cuentas es un deber que responde a un mandato superior establecido en la Constitución Política. De este mandato no se exceptúa ningún funcionario ni funcionaria pública”, destacó Cruickshank el lunes, luego de que la jerarca no llegara al encuentro.

Müller dice que fue convocada por mecanismo equivocado

Pasada la 1 p. m. de este martes, mediante un comunicado y un video, la jerarca de Educación se refirió a su ausencia del lunes. Afirmó que telefónicamente le explicó las razones a la defensora.

“No acudí al llamado de la Defensoría de los Habitantes, porque me convocó por medio de una citación personal que los mecanismos jurídicos no le permiten hacer. Tanto el artículo 12.3 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, como el artículo 143 de la Constitución Política respaldan mi actuar”, aseguró la ministra.

Müller señaló que le manifestó a la defensora la disposición de recibirla en su despacho, el lunes 17 de junio para explicarle la gestión de pago de salarios.

En el comunicado, el MEP se refirió a las quejas por impagos y aseguró que cancela de manera oportuna la planilla quincenal de 88.000 funcionarios. Esta planilla asciende a un monto aproximado de ¢120.000 millones por mes, incluyendo cargas sociales.

El Ministerio afirmó que algunas “circunstancias extraordinarias” pueden hacer que un funcionario no reciba el salario completo a tiempo, y que obedecen al dinamismo diario de la planilla. Por ejemplo, la velocidad con la que se establecen licencias, ascensos interinos o incapacidades hacen que no todos los movimientos puedan incorporarse al cierre de planilla y por eso no se ven reflejadas en las fechas de pago establecidas por el Ministerio de Hacienda. El MEP adujo que muchos de estos casos son acumulados de administraciones anteriores.

La entidad indicó que durante 2024, se ha pagado el costo de vida correspondiente al periodo 2020-2023 a 83.392 funcionarios activos. Asimismo, se han pagado 49.000 recargos de funciones y ampliaciones, 24.131 aumentos de lecciones, y 54.498 nombramientos y ascensos interinos.