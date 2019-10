–No es que no supiéramos que teníamos partidas que a unos u otros nos parecían que estaban mal clasificadas, pero como habíamos acordado en la Comisión de Enlace que esos recursos de inversión los íbamos a sacar de los pluses (superávit) no fue necesario en ese momento revisar eso. Resulta que al Gobierno la propuesta nuestra no les servía; a ellos no les sirve clasificar superávits que vienen de presupuesto de atrás, porque ya los teníamos específicamente como inversión, entonces ellos no ganan nada en el sentido de buscar partidas nuevas.