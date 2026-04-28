El País

Dos obras clave serán las primeras del intercambio del Coyol en comenzar a construirse; ya hay fecha de inicio

Retornos evitarían colapso durante ejecución de labores en intersección

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Antiguos Peajes de la Ruta 1
Los retornos se construirán antes y después del intercambio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El CoyolBernardo SotoIntercambio
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.