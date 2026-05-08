Departamento de Estado de EE. UU. se refiere a cancelación general de visas por ‘interés político’ en Telemundo, pero evita referirse al caso de ‘La Nación’

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció este jueves sobre la cancelación general de visas a ciudadanos extranjeros como un instrumento “discrecional” de la Administración Trump en pos de cumplir sus intereses políticos, pero se negó a referirse a la revocación de visados a figuras opositoras de Costa Rica y directivos del diario La Nación.

La posición la expresó el Departamento de Estado al medio estadounidense Noticias Telemundo, el cual planteó consultas sobre la cancelación de visas a opositores costarricenses y los directivos del principal periódico del país.

Este 7 de mayo, congresistas del Partido Demócrata del Comité de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes, advirtieron de que el retiro de visas es un ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados.

El Departamento de Estado argumentó que “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

“El secretario tiene amplia autoridad discrecional para revocar visas cuando sirve al interés estadounidense, y la Administración Trump está comprometida a ejercer esa autoridad legal siempre que un imperioso interés político estadounidense esté en juego.”

La respuesta subrayó que, en general, bajo la administración del presidente Donald Trump, “el Departamento de Estado ha utilizado plenamente su facultad para revocar visas con el fin de apoyar la seguridad nacional y la seguridad pública, hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense y promover intereses clave de política exterior”.

Sin embargo, la institución federal declinó referirse a las motivaciones del retiro de visas específicas.

“Debido a la confidencialidad de los registros de visas, no tenemos comentarios sobre las acciones del Departamento con respecto a casos específicos”, respondió.

Así reaccionó el Departamento de Estado al ser consultado sobre casos específicos —entre ellos los del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez; el exdiputado Rodrigo Arias Sánchez, el magistrado Fernando Cruz Castro, y el empresario y presidente de la junta directiva de La Nación, Pedro Abreu Jiménez.

La revocación de visados a directivos de La Nación ha sido interpretada por analistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa como un intento de silenciar el periodismo independiente y crítico.

Los miembros demócratas del Comité de Asuntos Exteriores criticaron esta política en redes sociales, al pronunciarse sobre una publicación de la periodista Vera Bergengruen, de The Wall Street Journal, quien compartió un artículo de Associated Press (AP) que reseñaba el retiro de las visas de turistas.

“The U.S. has revoked the visas of several board executives at La Nación, one of Costa Rica’s leading media outlets, triggering fresh accusations that the U.S. — in conjunction with the allied Costa Rican government — is stripping visas to punish critics and political opponents”… — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) May 4, 2026

La periodista publicó que el hecho generó acusaciones de que Estados Unidos, en colaboración con el gobierno costarricense aliado, está retirando visas para castigar a críticos y opositores políticos.

Seguidamente, los demócratas añadieron que “Estados Unidos solía defender la libertad de prensa, pero esta administración la ataca ”.

El Comité para Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es un órgano permanente dentro del Congreso norteamericano, y tiene como función supervisar la política exterior, el Departamento de Estado, la ayuda exterior, los tratados y la seguridad nacional. Se trata de una de las dependencias más influyentes en la forma en que Estados Unidos maneja sus relaciones diplomáticas.

Respuesta completa

Esta es la respuesta completa del Departamento de Estado a Telemundo:

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. El Secretario tiene amplia facultad discrecional para revocar visas cuando esto sirva al interés estadounidense, y la Administración Trump está comprometida a ejercer dicha facultad legal siempre que exista un interés político estadounidense imperioso en juego.

“La Administración Trump protege a nuestra nación y a sus ciudadanos priorizando los intereses de Estados Unidos en cada aspecto de nuestro sistema de inmigración.

“ En general , bajo la presidencia de Trump , el Departamento de Estado ha utilizado plenamente su facultad para revocar visas con el fin de apoyar la seguridad nacional y la seguridad pública, hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense y promover intereses clave de política exterior.

“Debido a la confidencialidad de los registros de visas, no haremos comentarios sobre las acciones del Departamento con respecto a casos específicos”.