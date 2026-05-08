El País

Departamento de Estado de EE. UU. se refiere a cancelación general de visas por ‘interés político’ en Telemundo, pero evita referirse al caso de ‘La Nación’

Departamento de Estado argumenta que el secretario tiene amplia autoridad discrecional para revocar visados

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Por Juan Fernando Lara Salas
Estados Unidos sigue exigiendo "la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente en la isla".
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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