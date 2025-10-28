El País

Definido el aumento para los salarios mínimos del sector privado en el 2026; este es el porcentaje

Se aprobaron ajustes diferenciados para tres categorías

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El Consejo Nacional de Salarios definió el porcentaje de aumento para los salarios mínimos del sector privado en el 2026.
El aumento para los salarios mínimos rige a partir del 1.° de enero del 2026. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aumento de salarioSalariosSalarios mínimos
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.