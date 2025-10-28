Definido el aumento para los salarios mínimos del sector privado en el 2026; este es el porcentaje

El aumento para los salarios mínimos rige a partir del 1.° de enero del 2026.

El Consejo Nacional de Salarios definió el porcentaje de aumento para los salarios mínimos del sector privado en el 2026.

El ajuste general es de un 1,63% y entrará a regir el 1.° de enero del 2026. El ajuste es de acatación obligatoria para los sueldos mínimos, tanto en la modalidad de jornada o de destajo.

Para una persona con un salario de ¢300.000, el ajuste sería de casi ¢4.900.

No obstante, también se aprobaron tres ajustes diferenciados:

3,96% para trabajo doméstico

2,18% para trabajadores de ocupación especializada genérica

2,5% para técnico medio de educación diversificada

El Consejo Nacional de Salarios está integrado por un representante del gobierno, uno de los patronos y uno de los trabajadores.

En este caso, para el alza general, se aprobó el planteamiento coincidente del gobierno y los patronos representados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Los sectores sindicales habían propuesto un incremento del 2,63%.