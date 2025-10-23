El País

Gobierno y Uccaep proponen el mismo porcentaje de aumento anual en salarios mínimos para el 2026; esta es la cifra

Sectores sindicales presentaron una propuesta distinta

Por Sebastián Sánchez
Andrés Romero, ministro de Trabajo. Foto: Cortesía
Andrés Romero, ministro de Trabajo, propuso un aumento de 1,63% para los salarios mínimos en el 2026.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

