El País

Defensoría se opone a alza en tarifas de buses en tres localidades de Costa Rica y alerta sobre aumentos de hasta 300%

Entidad cuestiona aumentos en rutas y señala inconsistencias en la información usada para justificar los ajustes

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Por Cristian Mora
Buses, paradas y pasajeros
La Defensoría de los Habitantes se opuso a solicitudes de aumento en tarifas de autobús en rutas de Hatillo, Alajuelita y Upala, al señalar inconsistencias en los datos presentados por las empresas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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