¿Utiliza el bus entre Santo Domingo, Tibás y San José? Esta es la nueva tarifa única para la Ruta 20

La nueva tarifa elimina los fraccionamientos y busca facilitar el uso del SINPE-TP en los autobuses de la Ruta 20.

Desde este lunes, los usuarios de la Ruta 20 operada por la Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados R.L. (Coopana R.L.), experimentaron un aumento en los pasajes de bus de hasta ¢205.

El alza se debe a la implementación de una tarifa única de ¢440 para todos sus ramales, aprobada por la Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios (Aresep).

El nuevo monto implica un incremento para la mayoría de los tramos y la eliminación de los fraccionamientos tarifarios.

La medida impactará a 681.039 pasajeros que utilizan más de los 20 recorridos que brinda la empresa autobusera, entre ellos: Santo Domingo de Heredia, Santa Rosa, San Miguel, San Luis, Tibás, Cuatro Reinas, Llorente y San José,

Estos son los recorridos con la nueva tarifa:

El aumento resulta de una actualización en la estructura de costos y la conveniencia de simplificar el pliego tarifario en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) para facilitar la implementación del sistema de pago electrónico SINPE-TP, según lo justificó la Intendencia en su resolución RE-0125-JD-2025 publicada en el diario oficial La Gaceta.

La última revisión ordinaria de tarifas para la Ruta 20 se realizó en septiembre de 2019, por lo que han pasado más de seis años sin una actualización. La normativa establece que los operadores deben solicitar un ajuste al menos una vez por año.

Ante ese rezago, fue necesario recalcular toda la estructura de costos —incluidos los gastos operativos, de inversión y rentabilidad— con información actualizada, lo que generó una variación significativa en las tarifas.

El ajuste se promovió de oficio, en parte a solicitud del Consejo de Transporte Público (CTP).

Aunque existen diferencias en las distancias y la demanda de los distintos ramales, se determinó que una tarifa única era técnicamente viable y apropiada para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo de operación.

Esa decisión trasladó a los usuarios algunos costos asociados al sistema de pago electrónico, ya que la Ruta 20 comenzó a operar con el SINPE-TP desde septiembre pasado.